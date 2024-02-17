ЄБРР та Італія нададуть Україні позику на 200 мнл євро на модернізацію гідроенергетики

Кошти спрямують на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго".

Уряд Італії та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть Україні позику для відновлення та модернізацію потужностей гідроенергетики, яку використають на підтримку "Укренерго", а також на закупівлю обладнання для двох гідроелектростанцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це загальна кредитна лінія в розмірі 200 млн євро під державні гарантії. Кошти спрямовуються на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго", – сказав Шмигаль.

За його словами, українська гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей, з яких понад 1,5 тис. МВт вже відновлено.

"Відновлення триває, і завдяки підтримці партнерів воно прискориться", – додав прем’єр.

Він зазначив, що гідрогенерація і надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи світло в оселях українців та на підприємствах.