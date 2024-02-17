ЄБРР та Італія нададуть Україні позику на 200 мнл євро на модернізацію гідроенергетики

Уряд Італії та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть Україні позику для відновлення та модернізацію потужностей гідроенергетики, яку використають на підтримку "Укренерго", а також на закупівлю обладнання для двох гідроелектростанцій.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це загальна кредитна лінія в розмірі 200 млн євро під державні гарантії. Кошти спрямовуються на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго", – сказав Шмигаль.
За його словами, українська гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей, з яких понад 1,5 тис. МВт вже відновлено.
"Відновлення триває, і завдяки підтримці партнерів воно прискориться", – додав прем’єр.
Він зазначив, що гідрогенерація і надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи світло в оселях українців та на підприємствах.
- У вересні минулого року Укргідроенерго підписало меморандум з французькою GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики. Зокрема, йдеться і про зруйновану росіянами Каховську ГЕС.
- Також Укргідроенерго та чеська компанія ŽĎAS підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проєктів реконструкції та нового будівництва ГЕС.
- У січні цього року прем’єр України заявив, що в Україні будують три нові блоки Дністровської ГАЕС. Також заплановане будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції «Вінницька», щоб наростити обсяги експорту електроенергії до ЄС.