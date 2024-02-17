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ЄБРР та Італія нададуть Україні позику на 200 мнл євро на модернізацію гідроенергетики

Кошти спрямують на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго".

ЄБРР та Італія нададуть Україні позику на 200 мнл євро на модернізацію гідроенергетики
Фото: Укргідроенерго

Уряд Італії та Європейський банк реконструкції та  розвитку нададуть Україні позику для відновлення та модернізацію потужностей гідроенергетики, яку використають на підтримку "Укренерго", а також на закупівлю обладнання для двох гідроелектростанцій. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це загальна кредитна лінія в розмірі 200 млн євро під державні гарантії. Кошти спрямовуються на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго", – сказав Шмигаль.

За його словами, українська гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей, з яких понад 1,5 тис. МВт вже відновлено. 

"Відновлення триває, і завдяки підтримці партнерів воно прискориться", – додав прем’єр. 

Він зазначив, що гідрогенерація і надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи світло в оселях українців та на підприємствах.

  • У вересні минулого року Укргідроенерго підписало меморандум з французькою GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики.  Зокрема, йдеться і про зруйновану росіянами Каховську ГЕС.
  • Також Укргідроенерго та чеська компанія ŽĎAS підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проєктів реконструкції та нового будівництва ГЕС. 
  • У січні цього року прем’єр України заявив, що в Україні будують три нові блоки Дністровської ГАЕС. Також заплановане будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції «Вінницька», щоб наростити обсяги експорту електроенергії до ЄС.
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