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Укргідроенерго підписало меморандум з французькою GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики

Зокрема, йдеться і про зруйновану росіянами Каховську ГЕС.

Укргідроенерго підписало меморандум з французькою GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики
Ігор Сирота
Фото: Укргідроенерго

Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з французькою компанією GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

Фредерік Ріб’єрас
Фото: Укргідроенерго
Фредерік Ріб’єрас

Обидві компанії відзначили наміри співпрацювати у відновленні, зокрема, Каховської ГЕС.

За словами очільника Укргідроенерго Ігоря Сироти, до кінця року має бути чіткий план виконання робіт.

Генеральний директор GE Vernova Hydro Power Фредерік Ріб’єрас висловив готовність своєї компанії брати активну участь у відбудові української гідроенергетики.

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Нагадаємо, минулого місяця Укргідроенерго підписало меморандум про співпрацю з турецьким холдингом Doğuş Group, який передбачає співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні. Такий же договір уклали з чеською компанією ŽĎAS.

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