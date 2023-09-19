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Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу на Херсонщині

Люди не постраждали.

Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по с. Тягинка (Бериславський район Херсонської області).

Про це повідомляє у Телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російська авіація вдарила по Тягинці. Через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна в лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, люди не постраждали внаслідок цієї атаки росіян.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонської області, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків та авіації. Троє людей загинули, 11 поранені.

Вночі внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік, ще одного було поранено. У Миколаївці росіяни вдарили по авто швидкої в той момент, коли медики надавали допомогу. У цьому населеному пункті загинула одна людина, ще одна поранена. У Бериславі поранено чотирьох людей. У Кізомисі загинула жінка.

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