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​НАЗК внесло 14 імпортерів німецьких верстатів Spinner до списку кандидатів на санкції

Ці верстати потрібні Росії для програми з нарощування виробництва осколково-фугасних снарядів для танків.

​НАЗК внесло 14 імпортерів німецьких верстатів Spinner до списку кандидатів на санкції
Фото: rada.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 14 російських імпортерів верстатів німецького виробника Spinner до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції. 

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Це рішення Агентство ухвалило після появи інформації, що з потужностей заводу в Туреччині відправили верстат для російського АТ "Серовский механический завод". Продукція має прибути на завод наприкінці вересня.

У НАЗК зазначили, що це обладнання Росії потрібне для реалізації програми з нарощування виробництва осколково-фугасних снарядів для танків.

Більшість своєї зброї останнє десятиріччя країна-агресор виробляла на та продовжує вироблятися на верстатах країн G7, бо сама не має такого матеріально-технічного та технологічного забезпечення. Нині, під час “снарядного голоду”, РФ активно використовує компанії-посередники для купівлі та доставки стратегічно важливих верстатів, запасних частин, інструментів, програмного забезпечення та рідин для них для продовження ведення війни. 

НАЗК з цього приводу надіслало офіційного листа Федеральному міністерству економіки й технології Німеччини та компанії Spinner. Їм повідомили, що верстат був фактично проданий російській армії, яка використовуватиме його для виробництва боєприпасів.

В Агентстві зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення обсяг постачання обладнання Spinner до Росії у 2022-2023 роках збільшився на понад 500%. 

У переліку кандидатів на санкції потрапили:

  • “Машин Групп”;
  • “Машэкс-Сервис”;
  • “Вега – Ом”;
  • “Авбис”;
  • “Новоком”;
  • “ИТБ Сервис”;
  • “Арт-Механикс”;
  • “ДВКЦ”;
  • “Центр инженерных решений”;
  • “Невиз”;
  • “Шпиннер технолоджи”;
  • ТТК “Каммаркет”;
  • “Шпиннер”;
  • "Юмак".

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Нагадаємо, цього місяця Національне агентство з питань запобігання корупції внесло індійську компанію, яка виробляє діаманти, Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни. Також до переліку потрапили корпорації Pepsi та Mars - вони і досі продовжують працювати в РФ, їхній чистий прибуток тільки зріс. А чипси Lay’s компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

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