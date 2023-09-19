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SEO у 2023 році: актуальні чинники просування сайтів

Актуальність SEO не зменшується із року в рік, тому що інтернет-простір постійно розвивається, а користувачі все частіше звертаються до пошуку для отримання інформації. Міфи навколо SEO виникають через недостатнє розуміння процесів оптимізації і стрімкі зміни в алгоритмах пошукових систем. Щоб отримати дійсно професійне просування сайту в інтернеті, треба скористатися послугами досвідчених фахівців. Ефективна SEO-стратегія буде побудована як відповідь на актуальні потреби користувачів, а не лише на маніпуляції алгоритмами.

За допомогою яких складових найефективніша розкрутка сайту в 2023 році?

Основна мета SEO-спеціаліста полягає в тому, щоб максимально швидко вивести сайт клієнта на лідерські позиції в пошукових системах, уникнувши при цьому санкцій від Google. Це вимагає неперервного моніторингу, застосування актуальних інструментів та уважного відстеження змін у алгоритмів Google. Всі ці питання здатна врегулювати професійна студія пошукового маркетингу. А щоб знати, про які фактори на сьогодні не можна забувати при розкрутці веб-ресурсу, ми сформували їх перелік.

Концепція EAT

Google використовує три фактори для оцінки довіри до контенту: експертність, авторитетність і надійність. Тому основне завдання будь-якого веб-сайту — “завоювати” його довіру.

Якщо замовити розкрутку сайту у професіоналів, вони обов’язково реалізують стратегію створення контенту дотримуючись цих трьох показників. EAT-фактори мають вагоме значення, проте на ключове ранжування, як і завжди, впливають ряд факторів, а не один.

Мобільна адаптивність

З роками частка мобільного трафіку лише зростає. Сучасні веб-сайти мають бути адаптовані для перегляду на мобільних пристроях, бо це напряму впливає на SEO-просування. Тому сайт обов’язково повинен мати мобільну версію. Вона може бути зроблена окремою мобільною версією або це може бути адаптивний дизайн, який підлаштовується під різні мобільні пристрої та інші ПК, планшети.

Якісний контент

Треба уважно пропрацьовувати зміст. Контент має бути корисним, структурованим і актуальним. Текст повинен відповідати на конкретні запити користувачів. Якщо на одне й те саме питання існує декілька версій правильних відповідей, їх потрібно усі вказати. Це важливий аспект просування послуг в інтернеті. Також необхідно додавати якісний візуальний контент, такий як інфографіка, фотографії чи відео.

Слід зауважити, що попри головні фактори обхідно також враховувати технічну оптимізацію сайту та працювати над посилальною масою сайту.

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