Управління контекстною рекламою в динаміці - ТОП 5 порад від експерта Євгена Холостенка

Налаштувати рекламу в Google з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом може багато хто. Але ефективно керувати, оперувати даними, робити відповідні висновки та приймати правильні рішення, які призведуть до бажаного результату, можуть далеко не всі. Власне, про це і буде наша стаття, про ефективні поради в управлінні контекстною рекламою в динаміці.

Ця стаття відрізнятиметься тим, що тут буде менше "розумних" термінів і більше зрозумілих слів. Автор статті – фахівець із 15-річним досвідом та мільйонними бюджетами – Євген Холостенко. Тож поїхали.

1. Чим міцніший фундамент, тим міцніший будинок

Правильне стартове налаштування - запорука майбутнього успіху. Якщо "з коробки" все зроблено правильно - перші результати не забаряться чекати. Контекстна реклама – це продукт для швидких результатів. Якщо щось не так, то все з чистого листа!

Не бійтеся починати спочатку, гроші Ваші, бажання Ваші, агенцій майже до сотні, хороших – одиниці.

2. Зрозумілі цілі на березі

Погодьтеся, набагато легше плисти, коли знаєш, куди пливеш, а не тонеш серед океану. Ставте цілі на березі і знайте куди точно Вам необхідно дістатися, а саме: чіткі таргети, тригери і обчислювані показники. Динамічний контроль покрокових досягнень цілей з конкретними висновками та прийнятими рішеннями.

3. Якісні дані + коригування на вітер

Володіючи правильними даними, Ви точно розумітимете які рішення максимально ймовірно наблизять Вас до бажаного результату. Дата орієнтованість + достовірні дані, як для Вас, так і для штучного інтелекту Google.

Коригування на вітер: як і в будь-якій системі +-10%, оскільки дані можуть не відповідати реальній ситуації, тому завжди враховуйте цей момент.

4. Видобуток завжди оцифрований

Гроші - гроші.

К. Маркс писав трохи інакше "гроші - товар - гроші", але в нас дещо інший процес. Досягнуті результати мають бути матеріально оцифровані, слова "добре", "погано", "нормально" - не є об'єктивним результатом. Саме тому будь-який результат має бути співвідносний з матеріальними витратами, грошима.

5. Якщо проблема у продукті, Вам не допоможе навіть Бог

Сили Всевишні всемогутні, але на жаль, рішення про покупку приймають розосереджені покупці, і кожен з них дивиться на Ваш продукт своїм поглядом та оцінює незалежною думкою. Якщо за всіх рівних умов, з рекламою у Вас все добре, але продажу так і немає, мінімум за 6 місяців системи просування - переглядайте продукт. Правила ринку досить жорстокі, тому тут довго не пропливеш по течії, або пропливеш, але не дістанешся туди куди необхідно.

Можна багато писати, навіть дисертації, оскільки ринкова гра безмежна, і у кожному разі індивідуальна. Кожен крок вимагає аналізу та покрокового контролю. Не просто перепросів трафіку та надання скріншота клієнту. Вам потрібно відповісти на запитання, чому так, і що буде якщо сьогодні чинимо саме так і чому, з цифрами та фактами.

Власне, це те, що ми хотіли донести цією короткою статтею. Не дозволяйте оку замилюватися стандартними звітами, завжди розширюйте кругозір і приймайте одночасно прості, але важливі рішення.

Євген Холостенко

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