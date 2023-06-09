Використані одноразки знаходять нове життя як павербанки для ЗСУ

З недавнього часу у вейперів з'явилася можливість не лише подбати про покращення екологічної ситуації, а й допомогти воїнам Збройних сил України. Мережа магазинів Vandal Vape запустила нову акцію зі збирання використаних одноразових pod-систем. У кожного з відділень магазину розташовані спеціальні коробки, в які покупці одноразово можуть складати пристрої, у яких закінчився заряд. Далі співробітники Vandal Vape передають піди волонтерам, які переробляють їх на павербанки для військовослужбовців.

Як правильна утилізація одноразок може покращити екологію?

Після того, як використані pod-системи розряджаються, їх часто викидають в урну зі звичайним побутовим сміттям. Це неправильний спосіб утилізації, оскільки потрапляючи разом з харчовими відходами в ґрунт, пластиковому корпусі та літієвій батарейці для розкладання знадобиться кілька сотень років. За цей час хімічні елементи, що містяться в акумуляторі, окислюються і отруюють ґрунт і ґрунтові води, що завдає великої шкоди здоров'ю людей. Для того, щоб зберегти екологію, вироби із пластику та літію необхідно правильно переробляти. Найчастіше це відбувається на спеціальних заводах, які переробляють використаний пластик виробництва нових виробів.

Основні етапи переробки одноразок на повербанки

Наш магазин вирішив не залишатися осторонь у той час, коли кожен українець намагається зробити свій внесок у допомогу ЗСУ. Після того, як у коробках для використаних одноразок накопичується 40-50 кг пластикових виробів, наші співробітники передають їх волонтерам у Тернополі. Далі майстри, мають технічну освіту, розбирають одноразку для виготовлення повербанків. З яких етапів складається даний процес?

● корпус pod-системи розбирають та дістають акумулятор;

● 10-20 акумуляторів з'єднують між собою за допомогою паяльного приладу;

● блок із акумуляторів поміщають у пластиковий корпус для повербанка;

● приєднують до корпусу дисплей з рівнем заряду та USB-порт.

Вартість нових павербанків становить від 1500 грн. і вище. Собівартість саморобних павербанків у рази дешевша за нові пристрої, що дає можливість більшій кількості військових заряджати дрібну техніку в польових умовах. За допомогою зарядного пристрою не маючи доступу до електрики можна підзарядити смартфон, ліхтарик, годинник та інші прилади, які так необхідні а той час, коли воїни ЗСУ тижнями знаходяться на позиціях.

Іноді в коробках із використаними одноразками відвідувачі наших магазинів також залишають гроші. Усі отримані кошти передаються волонтерам для придбання пластикових корпусів, індикаторів заряду та usb-портів для павербанків. У благодійній акції крім волонтерів також беруть участь військові, які перебувають на реабілітації та мають досвід у ремонті техніки. Взяти участь у цій акції може кожен відвідувач, приносячи використані одноразові pod-системи в одну з філій магазину Vandal Vape.