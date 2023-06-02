Ілон Маск підтвердив можливість перейменування Twitter

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск підтвердив, що платформа може бути перейменована на X.

Зокрема, Маск відреагував на пост медіакмопанії T(w)itter Daily News.

Також Маск повідомив, що оновлена соціальна мережа матиме додаткові функції для довгих текстів, відео, повідомлень та платіжних сервісів.

Підприємець вважає, що Twitter неправильний бренд для функцій оновленої платформи.

Зазначимо, що платформа Twitter створювалася для обміну короткими повідомленнями (твітами). Довгі тексти були недоступні.

Нагадаємо, Ілон Маск знайшов нового CEO для Twitter. А сам він збирається перейти на посаду головного технічного директора платформи.