SpaceX Ілона Маска уклала угоду з Пентагоном для постачання Starlink в Україну

Вартість контракту Пентагон не буде розголошувати.

Пентагон закупить термінали та послуги супутникового зв’язку Starlink у компанії SpaceX Ілона Маска. Вони призначені для використання українськими військовими.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ймовірно, термінали будуть придбані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Вартість контракту та кількість терміналів Пентагон не буде розголошувати.

“Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і відділ уклав контракт із Starlink на послуги такого типу”, - заявили в Пентагоні.

Зазначається що військові чиновники США високо оцінили роль, яку портативні термінали Starlink відіграли в Україні після вторгнення Росії. Вони використовувались для підтримки зв’язку між цивільним населенням і забезпеченні зв’язку для армії України.

Нагадаємо, у січні голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь заявив, що в Україні працюють понад 25 тис. систем Starlink. У лютому компанія SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування безпілотниками.

Сам Маск раніше заявляв, що SpaceX відмовилася від коштів Міністерства оборони США за роботу супутників інтернет-зв'язку Starlink в Україні.