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Всі укриття Києва будуть постійно відкриті, – КМДА

З 2014 року влада міста перевірила 13 тис. підвальних приміщень у столиці. З них тільки 3,5 тис. можуть бути укриттями.

Всі укриття Києва будуть постійно відкриті, – КМДА
Скріншот відео
Фото: КМДА у Facebook

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук заявив, що КМДА не має іншого виходу, окрім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.

Про це Ткачук повідомив на пресбрифінгу.

За його словами, рішення про те, що укриття будуть відкриті постійно, було ухвалене сьогодні.

"До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там були зроблені ремонтні роботи. Безхатьки будуть організовувати собі там притулок... Але ми не маємо іншого виходу, крім як тримати їх постійно у відкритому стані. Тому що останні кілька днів ми почали отримувати удари балістичними ракетами", – зазначив він.

Ткачук додав, що перевірки бомбосховищ відбуваються з 2014 року. За цей час в місті перевірено майже 13 тис. підвальних приміщень, однак лише близько 3,5 тис. відповідали первинним вимогам для використання їх як захисних споруд. Останнє сховище в Києві побудували у 1985 році.

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Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація ініціює 2 червня скликання Ради оборони міста для обговорення ситуації, що склалася із бомбосховищами у столиці.

Від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 18 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками. Цієї ночі РФ била по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київській області ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" .

Загалом ворог випустив 10 балістичних та крилатих ракет і з північного напрямку – Брянської області РФ. У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – девʼятирічна дитина.

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