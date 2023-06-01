Також є потерпілі, яких із вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

У Київському районі Одеси 1 червня сталася стрілянина.

Як повідомила спершу поліція Одеської області, на місці загинула одна людина, двох осіб із вогнепальними пораненнями повезли у лікарню.

На місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Згодом МВС України повідомило, що кількість жертв зросла до двох - 30-річний чоловік, водій BMW, помер у кареті "швидкої".

За попередньою інформацією, причина стрілянини - конфлікт між родичами, які перебували у двох авто.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

Нагадаємо, декілька місяців тому трапилася стрілянина в одному з районів Кривого Рогу. Причиною став конфлікт між мешканцями, потерпілих не було.

Раніше схожий інцидент трапився на Теремках у Києві. Тоді потерпіла одна людина.