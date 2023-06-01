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Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

Зустріч відбулася на саміті Європейського політичного співтовариства.

Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі мова йшла про реалізацію української формули миру, питання безпекових гарантій та експорт української агропродукції.

Про це глава держави написав у Twitter.

“У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що також говорили про безпекові гарантії, які Україна прагне отримати перед набуттям повноправного членства в НАТО.

“Крім того, наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на українську аграрну продукцію”, – зазначив президент.

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Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває з візитом у Молдові, де 1-2 червня відбувається саміт Європейського політичного співтовариства. У заході беруть участь 47 президентів, прем’єр-міністрів та глав європейських структур.

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