Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі мова йшла про реалізацію української формули миру, питання безпекових гарантій та експорт української агропродукції.

Про це глава держави написав у Twitter.

“У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України”, – йдеться у повідомленні.

As part of my participation in the European Political Community Summit, I met with President of the European Commission 🇪🇺 @vonderleyen. We discussed specific ways to implement the Ukrainian Peace Formula and consolidate global support for Ukraine's peace initiative. We also… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2023

Зеленський додав, що також говорили про безпекові гарантії, які Україна прагне отримати перед набуттям повноправного членства в НАТО.

“Крім того, наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на українську аграрну продукцію”, – зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває з візитом у Молдові, де 1-2 червня відбувається саміт Європейського політичного співтовариства. У заході беруть участь 47 президентів, прем’єр-міністрів та глав європейських структур.