Із прифронтових регіонів Донеччини і Луганщини примусово евакуювали 130 дітей

Від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center з посиланням на начальницю відділу Департаменту правового забезпечення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ксенію Мулюн.

За її словами, примусова евакуація здійснювалася згідно з постановою Кабміну №209 від 7 березня 2023 року.

Мулюн уточнила, що евакуація відбувається в Кіровоградську, Черкаську, Тернопільську області. Розглядається також Житомирщина як регіон для розміщення дітей з батьками, вивезених з прифронтових сіл та містечок сходу країни.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби, 31 травня, підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку на сході.

До слова, в Авдіївці на Донеччині правоохоронці намагаються знайти та евакуювати останню дитину, що лишається у місті. Її переховують батьки, котрі не хочуть виїжджати з Авдіївки, що перебуває під регулярними обстрілами.