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Із прифронтових регіонів Донеччини і Луганщини примусово евакуювали 130 дітей

Евакуація відбувається у Кіровоградську, Черкаську, Тернопільську області.

Із прифронтових регіонів Донеччини і Луганщини примусово евакуювали 130 дітей
Фото: EPA/UPG

Від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center з посиланням на начальницю відділу Департаменту правового забезпечення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ксенію Мулюн.

За її словами, примусова евакуація здійснювалася згідно з постановою Кабміну №209 від 7 березня 2023 року.

Мулюн уточнила, що евакуація відбувається в Кіровоградську, Черкаську, Тернопільську області. Розглядається також Житомирщина як регіон для розміщення дітей з батьками, вивезених з прифронтових сіл та містечок сходу країни.

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Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби, 31 травня, підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку на сході.

До слова, в Авдіївці на Донеччині правоохоронці намагаються знайти та евакуювати останню дитину, що лишається у місті. Її переховують батьки, котрі не хочуть виїжджати з Авдіївки, що перебуває під регулярними обстрілами.

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