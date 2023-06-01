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Нічна атака на Київ обійшлася окупантам приблизно у 17 млн доларів

Росіяни використали 10 ракет "Іскандер" двох модифікацій.

Нічна атака на Київ обійшлася окупантам приблизно у 17 млн доларів

Нічна атака на столицю 1 червня, під час якої були вбиті троє киян і ще 10 отримали поранення, обійшлася російським окупантам приблизно у 17 млн доларів.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center.

Українські військові назвали суму, яку росіяни витратили в ніч на 1 червня під час чергової атаки на Київ. Загарбники використали 10 ракет "Іскандер" двох модифікацій: сім ракет "Іскандер-М" та три "Іскандер-К". Всі були були збиті силами ППО.

Одна ракета "Іскандер-М" коштує до 2 млн доларів, вартість ракети "Іскандер-К" складає до 1 млн доларів США.

“Тобто російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України викинули до 17 млн доларів. І єдиним “результатом”, якого вони досягли, стала смерть української дитини від уламків боєприпасу”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 18 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками. Цієї ночі РФ била по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київській області ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" .

Загалом ворог випустив 10 балістичних та крилатих ракет і з північного напрямку – Брянської області РФ. У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – девʼятирічна дитина.

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