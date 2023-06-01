ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар

Суд заявив, що заявники "не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання”.

Європейський суд з прав людини виніс сьогодні рішення у справі “Маймулахін та Макарів проти України”, визнавши порушення Києвом прав одностатевих пар.

Про це повідомили в Українській гельсінській спілці з прав людини.

З 2010 року заявники, Андрій Маймулахін та Андрій Марків, проживають сім’єю як партнери. В 2014 році вони звернулися до ЄСПЛ через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні.

Розглядаючи справу, Суд зазначив, що “на відміну від різностатевих пар, які вважають за краще не вступати в шлюб з особистих причин, але все ж мають право на юридичне визнання і захист…, заявники не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання”.

Україна визнала, що заявники позбавлені будь-якої можливості врегулювати основні аспекти свого життя як подружжя, за винятком певних майнових аспектів, і лише як приватні особи, які укладають договори відповідно до цивільного законодавства. ЄСПЛ зі свого боку зазначив, що “такі приватні договірні угоди не можуть вважатися такими, що надають подружжю визнання та необхідний захист, оскільки вони мають обмежену сферу дії та не забезпечують деякі основні потреби, які є фундаментальними для регулювання відносин між подружжям”.

Суд також взяв до уваги чітку тенденцію на європейському рівні до юридичного визнання та захисту одностатевих пар у державах-членах Ради Європи, тридцять з яких наразі передбачають можливість юридичного визнання одностатевих пар.

ЄСПЛ констатував порушення Україною статті 14 у взаємозв’язку з статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кожному з заявників присуджено 5 000 євро компенсації.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про громадянські партнерства для одностатевих і різностатевих пар. Відповідно до проєкту, після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів, а саме – членів сім'ї першого ступеня спорідненості.