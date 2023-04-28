ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити Грузії майже 130 млн євро компенсацій за війну в 2008 році

Це додаткове рішення, яке стосується компенсацій грузинським громадянам, які не були призначені в рамках основного рішення у справі у 2021 році.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити Грузії майже 129,8 млн євро компенсації за війну у 2008 році.

Рішення опубліковане сьогодні, 28 квітня, на сайті ЄСПЛ.

Зазначається, що це додаткове рішення, яке стосується компенсацій грузинським громадянам, які не були призначені в рамках основного рішення у справі у 2021 році.

Компенсації мають бути виплачені за випадки тортур та вбивств цивільних і військових. Також йдеться про незаконне позбавлення волі, випадки мародерства та інші злочини.

ЄСПЛ зазначає, що має право розглядати звернення Грузії про компенсації попри те, що РФ вигнали з Ради Європи минулого року.

Суд постановив, що РФ має протягом трьох місяців виплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв’язку із щонайменше 50 жертвами вбивств цивільних.

Також РФ зобов’язали сплатити 2,6 млн євро компенсацій щонайменше 166 постраждалим від нелюдського поводження.

За тортури військовополонених РФ має сплатити 640 тисяч євро.

115 млн євро – за перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях. Йдеться про близько 23 тисячі постраждалих.

8,24 млн євро - за нематеріальні збитки 142 особам.

Зазначимо, війна між Грузією та підтримуваними РФ сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії відбулася в серпні 2008 року. Бойові дії відбувалися в стратегічно важливому Південно-Кавказькому регіоні. Її вважають першою європейською війною XXI століття.

Активні бойові дії йшли протягом п'яти днів. Загинули понад 400 грузинських громадян, більше половини – цивільні.

У результаті війни Грузія втрачає контроль над частинами Абхазії та Південної Осетії. Також мало місце виселення етнічних грузинів з Південної Осетії та Кодорської ущелини в Абхазії.