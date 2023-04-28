Президента Сербії екстрено госпіталізували, - ЗМІ

Президент Сербії Александр Вучич екстрено доправлений до лікарні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві медіа.

Причини госпіталізації сербського лідера не уточнюються.

Водночас сербські медіа повідомляють, що президент потрапив до лікарні, а не до Військово-медичної академії (VMA), як писали у соцмережах.

Зазначається, що у 2019 році президент Сербії потрапив до військового госпіталю у Белграді через проблеми з серцем.

Нагадаємо, у березні президент Сербії пообіцяв арешт усім громадянам, яких завербують до "групи Вагнера" на війну проти України. Останнім часом у країні посилилася активність проросійських активістів, повʼязаних із "групою Вагнера".