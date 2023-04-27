Польська молочна палата виступила проти заборони імпорту молочної продукції з України

Через такий крок польської влади молочний сектор країни може просто програти.

Польська молочна палата, яка є найбільшою організацією молочної промисловості у Польщі, виступає проти заборони на ввезення молока та молочних продуктів із України, повідомляє RMF FM.

За словами очільниці Палати Агнешки Малішевської, їхня організація вимагає, аби українські молочні продукти "були виключені з національного регулювання", і звертається до комісара Януша Войцеховського, щоб "Європейська комісія не включала молоко до списку із забороною на імпорт із України".

Наразі українські молоко та молочні продукти підпадають під дію національної постанови, яка забороняє імпорт сільськогосподарської продукції до Польщі. Тепер польська влада хоче додати ці продукти до списку заборонених до ввезення товарів ЄС. "Ці заборони приносять нам більше шкоди, ніж користі, і насправді вони є дуже несприятливими для нас", - зауважила Малишевська.

За її словами, через такий крок польської влади молочний сектор країни може просто програти. Україна теж погрожує застосувати дзеркальні обмеження до польських молочних продуктів. І, що важливо, Польща експортує в Україну набагато більше, ніж імпортує. Тож вона ризикує втратити ринок.

У першому кварталі Польща експортувала в нашу державу молочні продукти на 50 мільйонів доларів; імпорт склав лише 4,8 мільйона доларів.

Польська молочна промисловість скаржиться на те, що уряд не реагує на її заклики і не проводив консультації з її представниками щодо цього питання.

Нагадаємо, нещодавно міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з України, яку заборонено імпортувати. Країни пропонують включити сюди ще соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.

Днями Єврокомісія погодилася заборонити імпорт соняшникової олії з України, але транзит цього продукту буде дозволено.