Знайдені в Польщі залишки ракети "повітря-земля" можуть належати місцевій армії, – RMF FM

Неподалік місця падіння ракети розташована база ремонту авіації, також там є аеропорт, де тренуються військові.

Знайдені неподалік польського міста Замостя рештки ракети можуть належати армії Польщі. Невідомо, з яких причин снаряд там упав, повідомляє RMF FM із посиланням на анонімні джерела.

Журналіст радіо Кшиштоф Засада неофіційно з'ясував, що, ймовірно, це був не обстріл з-за кордону, а уламки військової техніки польської армії.

Однак співрозмовники журналістів зазначили, що неподалік – приблизно за 10 кілометрів від Замостя – є Wojskowe Zakłady Lotnicze 2, яке ремонтує, зокрема, винищувачі F-16. Також поруч є аеропорт, який використовується цими заводами та армією.

Фото: Beniamin Piłat /RMF FM

Фото: Beniamin Piłat /RMF FM

Місце інциденту від учорашнього дня було відрізане та оточене службами, вхід до лісу охороняє військова поліція, також там помічені сапери та пожежна команда.

Генерал Роман Полко, екскомандир військової частини ГРОМ, у коментарі журналістам сказав, що ракета "необовʼязкоово прилетіла з боку Росії чи лінії бойових дій". Польща і сама має МіГ-29, оснащені ракетами.

"Можливо, були якісь тренування, можливо, українських, можливо, польських льотчиків", – додав він, припустивши, що пілот міг не влучити в обʼєкт на полігоні.

За оновленими даними станом на 13:44, уламки належать системі оборони, що закуповується для польської армії. Швидше за все, постріл зробили під час навчань. Як довідався журналіст RMF FM, поки невідомо, що саме впало біля Замостя: чи це був протиракетний снаряд, чи сам тренувальний об’єкт, який мав бути ціллю.

Про виявлення військового повітряного обʼєкту сьогодні повідомило польське міністерство оборони. За даними журналістів, його знайшли ще в понеділок, але відколи саме він там перебуває – невідомо. На уламках залишилися написи російської мовою. Спочатку вважалося, що це дрон. На місці падіння утворилась воронка. Чи вибухнув снаряд, журналістам невідомо.

Нагадаємо, що в листопаді на територію Польщі під час масованої російської атаки на Україну впала ракета. За попередніми даними розслідування, ракета була випущена українською ППО С300. Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета – не українська. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про російський слід у цьому інциденті.

США дотримуються точки зору польського попереднього аналізу стосовно того, що ракета була випущена ППО і не є умисним обстрілом території Польщі. Ні Варшава, ні Вашингтон не звинувачують Україну і наголошують, що відповідальність за трагедію несе Росія, яка спричинила ракетний терор, від якого українці повинні захищатися.

Досі про офіціні результати розслідування не повідомляли.