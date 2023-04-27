CША пообіцяли надати Південній Кореї свою ядерну інформацію у разі будь-якого конфлікту з КНДР

Водночас Вашингтон проти того, щоб південнокорейці мали власні ядерні бомби.

Президенти Південної Кореї та США Юн Сок Йоль і Джо Байден, Вашингтон, 26 квітня 2023 року

Сполучені Штати пообіцяли надати Південній Кореї більше інформації про свої ядерні плани у разі будь-якого конфлікту з КНДР через занепокоєння щодо зростання арсеналу ракет і бомб у Пхеньяна, пише Reuters.

Про це йшлося під час зустрічі президентів Південної Кореї та Сполучених Штатів Джо Байдена та Юн Сок Йоля у Білому домі.

Вашингтон також розгорне підводний човен з балістичними ракетами в Південній Кореї − вперше з 1980-х років. Сеул під час візиту також оновив обіцянку не займатися створенням власної ядерної бомби.

На спільній пресконференції Юн сказав, що він і Байден домовилися про кроки щодо зміцнення оборони Південної Кореї.

“Наші дві країни домовилися про негайні двосторонні президентські консультації у разі ядерної атаки Північної Кореї і пообіцяли відповісти швидко і рішуче, використовуючи всю силу альянсу, включно з ядерною зброєю Сполучених Штатів”, − сказав лідер південнокорейців.

Байден повторив пропозицію США Північній Кореї провести переговори щодо її ядерної та ракетної програм, яку лідер КНДР Кім Чен Ин проігнорував.

Посилення ядерних програм Північної Кореї (йдеться, зокрема, про балістичні ракети, які можуть досягати американських міст) викликали питання про те, чи дійсно Вашингтон використовуватиме свою ядерну зброю для захисту Південної Кореї в рамках так званого “розширеного стримування”.

Водночас опитування громадської думки в Південній Кореї показують, що більшість населення хоче, аби Сеул мав власні ядерні бомби, проти чого виступають Сполучені Штати.

Нагадаємо, Південна Корея інвестує $1,7 млрд на розробку нової балістичної ракети. Зброю створюють для знищення північнокорейських ракет Hwasong-5/6/9.