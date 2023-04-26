Росія висилає 10 норвезьких дипломатів з посольства в Москві

Росія продовжує дипломатичне протистояння із західними країнами, зокрема з Норвегією.

Про це повідомляє CNN.

“Посол Норвегії в Москві сьогодні був поінформований МЗС Росії про те, що 10 наших дипломатів у посольстві в Москві оголошені персонами нон грата в Росії. Дипломати повинні залишити Росію протягом короткого часу”, – заявила прессекретарка МЗС Норвегії Рагнхільд Сіменстад, і наголосила, що всі норвезькі дипломати в Росії виконують звичайну дипломатичну роботу, і російська влада це добре знає.

За її словами, Осло вважає цей крок Москви реакцією на висилку Норвегією 15 співробітників російського посольства на початку цього місяця за звинуваченнями в шпигунстві.

В свою чергу, РФ вважає такий крок Норвегії “ворожим”, і таким, що “ще більше загострив ситуацію у двосторонніх відносинах, які і так знаходяться на критично низькому рівні".

Раніше уряд Норвегії заявив, що висилає з країни 15 російських дипломатів через підозру у шпигунстві під час роботи в посольстві РФ в Осло.