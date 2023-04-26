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Чехія вводить санкції проти російського патріарха Кирила

"Не можна зловживати вірою для виправдання звірств, вчинених російськими солдатами в Україні", - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Чехія вводить санкції проти російського патріарха Кирила
Фото: EPA/UPG

Чеський уряд вніс 26 квітня до національного списку санкцій першу особу - главу РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва).

Про це йдеться на сайті МЗС Чехії.

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"Гундяєв у списку санкцій саме тому, що не можна зловживати вірою для виправдання звірств, вчинених російськими солдатами в Україні. У зв'язку з частими громадськими виступами цієї людини вся інформація доступна у відкритих джерелах. Запевняю вас, що у пакеті доказів понад сотню сторінок", - сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

У міністерстві пояснили, що умовою включення будь-якої особи до санкційного списку є "ретельне документування діяльності, яка порушує чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

"Включення до національного списку санкцій означає, що щодо цієї особи почали застосовувати обмежувальні заходи, в даному випадку - заборона на в'їзд і неможливість отримання цією особою коштів з Чехії. Управління фінансового аналізу Міністерства фінансів відповідає за реалізацію заходів, спрямованих на заморожування активів. Він перевіряє, чи має людина, включена до списку санкцій, нерухомість у Чехії. Якщо так, він заморожує такі активи", - йдеться на сайті МЗС.

За словами Яна Ліпавскі, санкції проти патріарха Кирила вже схвалили, наприклад, Великобританія, Канада, Литва та Україна. "Проте, як і раніше, діє те, що ми спочатку пропонуватимемо всі пропозиції щодо санкцій на рівні ЄС, оскільки є різниця, коли санкції затвердять 27 країн, або рішення, яке застосовуватиметься лише в Чехії", - додав Ліпавскі.

Нагадаємо, Великобританія внесла патріарха російської Православної церкви патріарха Кирила до санкційного списку торік у червні. Того ж місяця посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, але виключили з нього главу РПЦ за наполяганням Угорщини.

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