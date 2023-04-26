Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди

Канадська компанія "Dominion Voting Systems" виробляє обладнання для автоматизованого підрахунку голосів на виборах. Такер Карлсон у своєму шоу на каналі "Fox News" звинувачував продукцію "Dominion" у підтасуванні голосів на користь Джо Байдена на президентських виборах 2020 року, зокрема, під час голосування у Денвері.
У відповідь "Dominion" ще 2021 року подала судовий позов за наклеп на $1,6 млрд проти "Fox News". І ось за день до початку судового розгляду телекомпанія раптово погодилася сплатити канадцям $787,5 мільйонів у рамках мирової угоди. Тож можна вважати, що "Fox News" повністю визнала факт свідомого наклепу і відсутність можливостей вийти сухою з води під час судового розгляду.
Це не остання погана новина для Руперта Мердока, оскільки з аналогічним позовом у суді штату Нью-Йорк виступила фірма "Smartmatic", яка оцінює свої збитки вже у $2,7 млрд. У будь-якому разі розміри фінансових втрат для імперії Мердока будуть більшими, ніж відшкодування на користь "Dominion Voting Systems".
Токсична примадонна
Винуватцем цієї катастрофи є одна людина – головна зірка "Fox News" Такер Карлсон.
Такер – телевізійний зірковий хлопчик. Він народився в золотому штаті Каліфорнія 16 травня 1969 року в родині Річарда Карлсона, який був директором «Голосу Америки» і навіть послом США на Сейшельських островах. Його професійне резюме занадто об'ємне, щоб перераховувати всі віхи кар'єри.
Варто лише згадати, власне, останнє місце роботи – телеканал "Fox News". Карлсон, безсумнівно, був головною зіркою каналу, він мав власне шоу в прайм-тайм – о восьмій годині вечора – і збирав постійну аудиторію в 3,5 мільйони глядачів, за що канал платив йому від 15 до 20 мільйонів доларів на рік.
Карлсон став найпопулярнішим і найвпливовішим консервативним ведучим у США. Його радикальні ідеї, сповнені расизму й антисемітизму, з часом перетворили "Fox News" на медійну ультраправу платформу.
Системний українофоб і корисний ідіот Кремля
Такер Карлсон і його погляди добре відомі у США, однак він мало відомий в українському інформаційному просторі. Наприкінці минулого року він настільки перейшов межі, що його заяви чи не вперше прокоментував Офіс Президента України. Зокрема, Андрій Єрмак назвав коментарі Карлсона «брудними речами».
Карлсон буквально в кожному ефірі критикував і особисто президента Зеленського, і політику адміністрації Джо Байдена загалом по всіх питаннях, одначе найбільше – через допомогу США Україні.
Він заявляв, що у війні винен Захід, а не Росія, закликав припинити постачати озброєння нашій державі, виступав проти надання нам фінансової допомоги і регулярно озвучував російські фейки.
У Кремлі люблять Такера Карлсона. Він настільки близький машині офіційної російської пропаганди, що, попри згадані 3,5 млн постійних глядачів у США, у РФ ще в червні 2018 року створили окремий You Tube-канал "КарлсонТВ", на який підписалися майже мільйон глядачів, а 2020 року формально в Нідерландах створили ще один канал Такера Карлсона («Дурацкий Перевод»), який набрав 224 тисячі підписників.
На обох каналах публікували миттєвий і професійний телевізійний переклад як цілих програм Карлсона, так і окремих фрагментів. І це при тому, що сам Такер не має каналу на YouTube.
Очевидно, що Карлсон знає про фан-клуб у Росії і, ймовірно, повинен мати з цього якісь комісійні, оскільки канали з російським перекладом явно зачіпають і авторські права самого Карлсона, і корпоративні права "Fox News", що пов’язані з інтелектуальною власністю.
Першою реакцією російського пропагандиста Володимира Соловйова та машини "Russia Today" стали, звичайно, пропозиції прийняти Такера до себе на роботу.
Падіння в прірву чи трамплін до нових вершин
Новина про мирову угоду і згода на гігантське відшкодування підкосили капіталізацію "Fox News". Проте реальним ударом стала новина про звільнення Карлсона, яка обвалила біржовий індекс медіаімперії на 3,3%.
Звісно, Такер дуже сильно підставив Мердока. Однак відразу після звільнення в правих колах заговорили про перспективи Карлсона, починаючи від передбачень, на який канал перейде така зірка, і завершуючи його участю в президентських виборах 2024 року. Припускають також, що він може увійти до штабу Трампа. Остання опція виглядає доволі екзотичною, адже опубліковані електронні листи та текстове листування Карлсона в рамках судового процесу з "Dominion" продемонстрували, що консервативний ведучий ненавидить колишнього президента. Утім це не завадило йому нещодавно зробити компліментарне інтерв’ю з Трампом.
Це питання актуальне, оскільки наступного дня після звільнення Карлсона президент Джо Байден офіційно оголосив про готовність піти на вибори 2024 року та позмагатися вдруге за президентське крісло. Уміння Карлсона, хто б їх не використав, стануть у нагоді під час цих доленосних перегонів.
Тінь Алекса Джонса
Скандал з Такером Карлсоном і розмір відшкодування, який "Fox Corp" доведеться сплатити за наклеп, не можна назвати безпрецедентним випадком для США. Відносно нещодавно, у жовтні 2022 року, американський суд змусив не менш відомого одіозного конспіролога Алекса Джонса сплатити $965 млн жертвам масової стрілянини в Сенді-Хук, яка сталася ще у 2012 році.
Протягом усіх цих років Алекс Джонс на своєму ресурсі "InfoWars" постійно цькував загиблих і називав бійню фейковою виставою федерального уряду, спрямованою на конфіскацію зброї в американських громадян. Цей цинічний хайп приносив ресурсу й особисто Джонсу не менш ніж 50 мільйонів доларів на рік, попри те, що InfoWars був заблокований в усіх основних соціальних мережах ще у 2018 році.
Сам Джонс уже встиг виступити на захист Такера Карлсона. Це не дивно, зважаючи не тільки на близькість їхніх поглядів, але й тісні особисті контакти.
Однак є серйозні сумніви, що Такер захоче піти дорогою Алекса Джонса й отримати замість дикторського крісла на новому телеканалі місце на лаві підсудних у якомусь новому судовому процесі за наклеп з перспективами виплат на сотні мільйонів доларів.
Невдовзі ми побачимо, до кого піде улюбленець радикальної консервативної публіки США.