Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди

Утім у понеділок замість Такера в ефірі з'явилася сенсаційна заява керівництва телекомпанії про його звільнення. Тож чому вигнали найпопулярнішого консервативного ведучого США?

Головною сенсацією минулого тижня стала згода компанії "Fox Corp", що володіє американським телеканалом "Fox News", виплатити канадській фірмі "Dominion Voting Systems" (DVS) $787,5 млн компенсації за наклеп. Першою сенсацією вже цього тижня стало ганебне звільнення телеведучого Такера Карлсона – головного винуватця згаданого фінансового удару по телекорпорації. Звільнення було особистим рішенням власника "Fox News" Руперта Мердока – одного з найвпливовіших медіамагнатів не тільки в американському, але й у світовому медіапросторі. Очевидно, для Карлсона це стало повною несподіванкою, оскільки під час останнього ефіру в п'ятницю він весело їв піцу, бажав гарних вихідних і обіцяв знову побачитися з глядачами в понеділок.

Фото: EPA/UPG Постер з фото телеведучого Fox News Такера Карлсона (в ценрті) біля студії Fox News у будівлі News Corporation у Нью-Йорку.

Канадська компанія "Dominion Voting Systems" виробляє обладнання для автоматизованого підрахунку голосів на виборах. Такер Карлсон у своєму шоу на каналі "Fox News" звинувачував продукцію "Dominion" у підтасуванні голосів на користь Джо Байдена на президентських виборах 2020 року, зокрема, під час голосування у Денвері.

У відповідь "Dominion" ще 2021 року подала судовий позов за наклеп на $1,6 млрд проти "Fox News". І ось за день до початку судового розгляду телекомпанія раптово погодилася сплатити канадцям $787,5 мільйонів у рамках мирової угоди. Тож можна вважати, що "Fox News" повністю визнала факт свідомого наклепу і відсутність можливостей вийти сухою з води під час судового розгляду.

Це не остання погана новина для Руперта Мердока, оскільки з аналогічним позовом у суді штату Нью-Йорк виступила фірма "Smartmatic", яка оцінює свої збитки вже у $2,7 млрд. У будь-якому разі розміри фінансових втрат для імперії Мердока будуть більшими, ніж відшкодування на користь "Dominion Voting Systems".

Токсична примадонна

Винуватцем цієї катастрофи є одна людина – головна зірка "Fox News" Такер Карлсон.

Такер – телевізійний зірковий хлопчик. Він народився в золотому штаті Каліфорнія 16 травня 1969 року в родині Річарда Карлсона, який був директором «Голосу Америки» і навіть послом США на Сейшельських островах. Його професійне резюме занадто об'ємне, щоб перераховувати всі віхи кар'єри.

Фото: nbcnews.com

Варто лише згадати, власне, останнє місце роботи – телеканал "Fox News". Карлсон, безсумнівно, був головною зіркою каналу, він мав власне шоу в прайм-тайм – о восьмій годині вечора – і збирав постійну аудиторію в 3,5 мільйони глядачів, за що канал платив йому від 15 до 20 мільйонів доларів на рік.

Карлсон став найпопулярнішим і найвпливовішим консервативним ведучим у США. Його радикальні ідеї, сповнені расизму й антисемітизму, з часом перетворили "Fox News" на медійну ультраправу платформу.

Системний українофоб і корисний ідіот Кремля

Такер Карлсон і його погляди добре відомі у США, однак він мало відомий в українському інформаційному просторі. Наприкінці минулого року він настільки перейшов межі, що його заяви чи не вперше прокоментував Офіс Президента України. Зокрема, Андрій Єрмак назвав коментарі Карлсона «брудними речами».

Карлсон буквально в кожному ефірі критикував і особисто президента Зеленського, і політику адміністрації Джо Байдена загалом по всіх питаннях, одначе найбільше – через допомогу США Україні.

Він заявляв, що у війні винен Захід, а не Росія, закликав припинити постачати озброєння нашій державі, виступав проти надання нам фінансової допомоги і регулярно озвучував російські фейки.

У Кремлі люблять Такера Карлсона. Він настільки близький машині офіційної російської пропаганди, що, попри згадані 3,5 млн постійних глядачів у США, у РФ ще в червні 2018 року створили окремий You Tube-канал "КарлсонТВ", на який підписалися майже мільйон глядачів, а 2020 року формально в Нідерландах створили ще один канал Такера Карлсона («Дурацкий Перевод»), який набрав 224 тисячі підписників.

Фото: Lb.ua

На обох каналах публікували миттєвий і професійний телевізійний переклад як цілих програм Карлсона, так і окремих фрагментів. І це при тому, що сам Такер не має каналу на YouTube.

Очевидно, що Карлсон знає про фан-клуб у Росії і, ймовірно, повинен мати з цього якісь комісійні, оскільки канали з російським перекладом явно зачіпають і авторські права самого Карлсона, і корпоративні права "Fox News", що пов’язані з інтелектуальною власністю.

Першою реакцією російського пропагандиста Володимира Соловйова та машини "Russia Today" стали, звичайно, пропозиції прийняти Такера до себе на роботу.

Падіння в прірву чи трамплін до нових вершин

Новина про мирову угоду і згода на гігантське відшкодування підкосили капіталізацію "Fox News". Проте реальним ударом стала новина про звільнення Карлсона, яка обвалила біржовий індекс медіаімперії на 3,3%.

Звісно, Такер дуже сильно підставив Мердока. Однак відразу після звільнення в правих колах заговорили про перспективи Карлсона, починаючи від передбачень, на який канал перейде така зірка, і завершуючи його участю в президентських виборах 2024 року. Припускають також, що він може увійти до штабу Трампа. Остання опція виглядає доволі екзотичною, адже опубліковані електронні листи та текстове листування Карлсона в рамках судового процесу з "Dominion" продемонстрували, що консервативний ведучий ненавидить колишнього президента. Утім це не завадило йому нещодавно зробити компліментарне інтерв’ю з Трампом.

Це питання актуальне, оскільки наступного дня після звільнення Карлсона президент Джо Байден офіційно оголосив про готовність піти на вибори 2024 року та позмагатися вдруге за президентське крісло. Уміння Карлсона, хто б їх не використав, стануть у нагоді під час цих доленосних перегонів.

Фото: EPA/UPG Такер Карлсон та колишній президент США Дональд Трамп

Тінь Алекса Джонса

Скандал з Такером Карлсоном і розмір відшкодування, який "Fox Corp" доведеться сплатити за наклеп, не можна назвати безпрецедентним випадком для США. Відносно нещодавно, у жовтні 2022 року, американський суд змусив не менш відомого одіозного конспіролога Алекса Джонса сплатити $965 млн жертвам масової стрілянини в Сенді-Хук, яка сталася ще у 2012 році.

Протягом усіх цих років Алекс Джонс на своєму ресурсі "InfoWars" постійно цькував загиблих і називав бійню фейковою виставою федерального уряду, спрямованою на конфіскацію зброї в американських громадян. Цей цинічний хайп приносив ресурсу й особисто Джонсу не менш ніж 50 мільйонів доларів на рік, попри те, що InfoWars був заблокований в усіх основних соціальних мережах ще у 2018 році.

Сам Джонс уже встиг виступити на захист Такера Карлсона. Це не дивно, зважаючи не тільки на близькість їхніх поглядів, але й тісні особисті контакти.

Однак є серйозні сумніви, що Такер захоче піти дорогою Алекса Джонса й отримати замість дикторського крісла на новому телеканалі місце на лаві підсудних у якомусь новому судовому процесі за наклеп з перспективами виплат на сотні мільйонів доларів.

Невдовзі ми побачимо, до кого піде улюбленець радикальної консервативної публіки США.