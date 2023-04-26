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Гутерреш зустрінеться з Блінкеном, аби обговорити війну та зернову ініціативу

Організація Об’єднаних Націй підкреслила важливість угоди, яка дозволила понад 29 млн тонн зерна з України потрапити на світові ринки, зокрема як гуманітарна допомога. 

Гутерреш зустрінеться з Блінкеном, аби обговорити війну та зернову ініціативу
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш під час візиту до Вашингтона зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Візит є частиною зусиль зі збереження зернової ініціативи, яку Росія прагне розірвати. Генсек ООН також зустрінеться із членами Конгресу, пише New York Times.

Очікується, що серед тем, які сторони обговорять, буде війна в Україні та зернова угода.

"Ми перебуваємо в дуже делікатний час у відновленні Чорноморської ініціативи", – заявив у вівторок речник Гутерреша Стефан Дюжаррі. 

Організація Об’єднаних Націй підкреслила важливість угоди, яка дозволила понад 29 млн тонн зерна з України потрапити на світові ринки, зокрема як гуманітарна допомога. 

ООН заявила про роботу над просуванням паралельної частини угоди, пов’язаної з відновленням експорту російського аміаку – інгредієнта добрив – через трубопровід через Україну до чорноморського порту Одеса.

Речник Гутерреша сказав, що, попри випадковий збіг зустрічей генерального секретаря, "безсумнівно, важливо, що він зустрінеться як з паном Лавровим, так і з паном Блінкеном за короткий проміжок часу". З Лавровим генсек ООН бачився в межах засідання Радбезу ООН, і там вони обмінялися звинуваченнями

У понеділок Організація Об’єднаних Націй заявила, що Гутерреш передав Лаврову листа на ім’я президента РФ, в якому виклав нову пропозицію щодо продовження угоди.

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