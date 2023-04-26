Посли ЄС схвалили новий режим санкцій проти осіб, які дестабілізують Молдову, − ЗМІ

Посли Європейського союзу схвалили новий режим санкцій проти осіб, причетних до дестабілізації ситуації в Молдові.

Про це повідомив редактор “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк з питань Європи.

“Посли ЄС тепер дали зелене світло новому режиму санкцій ЄС, націленому на людей/організації, які намагаються дестабілізувати Молдови”, − написав він у Твіттері.

Імена з підсанкійного списку ще невідомі, вони будуть додані пізніше.

Eu ambassadors have now given green light to the new EU sanctions regime targeting people/entities who try to destabilise #Moldova. Still no names but they will be added at a later date. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 26, 2023

Як пише Українська правда, санкції передбачатимуть заборону в’їзду до ЄС та замороження активів.

У санкційному списку мають опинитись щонайменше двоє імен – Ілан Шор, засновник і донор однойменної проросійської партії, яка стоїть за антиурядовими протестами, та Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, якого звинувачували в тіньовому впливі на молдовську владу.

І Плахотнюк, і Шор, які нині мешкають за межами Молдови, перебувають у розшуку на батьківщині у так званій “справі мільярда” – викраденні одного мільярда доларів, або 10% молдовського ВВП, із банківської системи країни. На обох уже накладені санкції США.

Нагадаємо, у березні Молдова повідомила про запровадження обмежувальних заходів проти близько 25 осіб, включно з громадянами Російської Федерації, причетних до вторгнення в Україну.