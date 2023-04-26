Росія взяла під контроль активи європейських енергокомпаній Fortum та Uniper

Активи фінської компанії Fortum Oyj і німецької Uniper SE у Росії перейшли під державний контроль. Це перший такий крок з боку Кремля у відповідь на замороження активів європейськими країнами через вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє уряду вводити “тимчасовий” державний контроль над активами компаній або осіб з “недружніх” держав − до яких входять США та їхні союзники − у відповідь на подібні кроки або загрозу з цих країн.

Указ запроваджує тимчасове зовнішнє управління на індивідуальній основі, а за потреби перелік активів може бути розширений, повідомили у відомстві.

За даними Федерального агентства з управління державним майном, державного органу, який буде управляти активами, це не впливає на право власності на них.

“Єдиними активами, перерахованими в додатку, є 83,7% акцій Uniper у ПАТ «Уніпро» та 98,2% акцій Fortum у місцевому ПАТ “Фортум”. Обидві компанії намагалися продати свої частки після того, як минулого року Путін наказав ввести війська в Україну, але їх заблокував Кремль, який заборонив іноземним інвесторам продавати російські активи без спеціального дозволу та вимагав великої знижки”, − зазначає видання.

Минулого року Росія погрожувала арештувати активи іноземних компаній після того, як Німеччина взяла під контроль місцеве відділення виробника природного газу ПАТ “Газпром”, яке згодом націоналізувала. Уряд канцлера Олафа Шольца також конфіскував нафтопереробні активи, що частково належать державній нафтовій компанії “Роснефть”, яка потрапила під санкції.

У заяві Fortum у середу йдеться, що вона не має офіційного підтвердження дій Росії або їх можливих наслідків для активів, і вона опублікує коментар, коли вона матиме більше інформації. Компанія, контрольована фінською державою, була одним із найбільших іноземних інвесторів в електроенергетичний сектор Росії, маючи сім теплових електростанцій на Уралі та в Західному Сибіру, а також найбільший у країні портфель вітрових та сонячних електростанцій. У травні 2022 року було оголошено про план виставити активи на продаж, але процес зупинився, оскільки Кремль відмовився схвалювати угоди.

Раніше цього року Uniper зафіксувала збиток свого російського підрозділу Unipro у розмірі 4,4 млрд євро, заявивши, що більше не контролює операції дочірньої компанії. Німецька компанія намагалася продати Unipro і заявила у лютому, що знайшла покупця з Росії, але угода не пішла далі в очікуванні схвалення Путіна.

Uniper − колишня дочірня компанія Fortum, яка торік була передана німецькій державі, щоб запобігти її краху.

Нагадаємо, Міжнародна робоча група представила план дій щодо наступного посилення санкцій проти РФ.