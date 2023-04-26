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У Судані поновилися бойові дії

Напередодні сторони домовилися про 72-годинне перемир’я.

У Судані поновилися бойові дії
Фото: EPA/UPG

У середу 26 квітня попри домовленість про припинення вогню у Судані поновилися бойові дії.

Про це повідомляє Reuters.

Збройні сили Судану (SAF) і воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF) напередодні домовилися про 72-годинне припинення вогню. Однак після настання ночі знову чути стрілянину та вибухи в Омдурмані.

Армія використовувала безпілотники, щоб спробувати відігнати бійців з нафтопереробного заводу в Бахрі.

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Нагадаємо, у Судані вчора захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору, холери та інші небезпечні віруси. З суданських міст триває евакуація іноземців. Україна вивезла 87 своїх громадян і ще декілька десятків громадян Перу та Грузії. 

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