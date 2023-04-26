У середу 26 квітня попри домовленість про припинення вогню у Судані поновилися бойові дії.
Про це повідомляє Reuters.
Збройні сили Судану (SAF) і воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF) напередодні домовилися про 72-годинне припинення вогню. Однак після настання ночі знову чути стрілянину та вибухи в Омдурмані.
Армія використовувала безпілотники, щоб спробувати відігнати бійців з нафтопереробного заводу в Бахрі.
Нагадаємо, у Судані вчора захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору, холери та інші небезпечні віруси. З суданських міст триває евакуація іноземців. Україна вивезла 87 своїх громадян і ще декілька десятків громадян Перу та Грузії.