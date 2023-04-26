Війна в Україні буде однією з головних тем саміту G7 наступного місяця, – Білий дім

Війна в Україні буде серед головних тем у порядку денному на саміті країн Group of 7 наступного місяця. На захід, що пройде в Хіросімі, особисто полетить президент США Джо Байден.

Він та інші лідери обговорять низку "найактуальніших глобальних питань", включно з "непохитною підтримкою України з боку G7, вирішення подвійної продовольчої та кліматичної криз", а також забезпечення інклюзивного та стійкого економічного зростання та продовження переходу на чисту енергію. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому.

Саміт G7 відбудеться 19-21 травня.

Крім того, Байден візьме участь у саміті лідерів Quad у Сіднеї – разом із премʼєром Японії Фуміо Кісідою, премʼєром Індії Нарендрою Моді та головою уряду Австралії Ентоні Олбансом. Лідери країн Quad обговорять поглиблення співпраці в критичних технологіях, високоякісній інфраструктурі, глобальному здоровʼї, кліматичних змінах, морській сфері область та інші питання, які мають значення для людей Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США пропонували колегах по G7 повністю заборонити експорт до Росії, за винятком продуктів харчування і медикаментів. Однак країни ЄС і Японія це не підтримали.