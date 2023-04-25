Головне за день. Вівторок, 25 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, 36 відбитих атак противника, успіхи наших захисників на півдні, засідання Ставки, заява Байдена про участь у президентських виборах 2024 року. Яким запам’ятається 426-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України за добу відбили на цих напрямках 36 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Упродовж доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки та радіолокаційну станцію російських агресорів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 квітня – в нашій новині.

Наразі Збройні сили продовжують зачистку смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області, повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, за останні три доби українські захисники досягли успіхів на півдні. На цьому напрямі ЗСУ знищили від 13 до 22 одиниць бойової техніки.

"Нам вдається знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника. Тобто наша робота із зачистки тієї самої смуги, передової смуги лівого берега, дуже потужна. Але працюємо ми поки що лише в контрбатарейному режимі", – сказала Гуменюк.

Однак вона наголосила, що українським військовим потрібна інформаційна тиша до завершення бойових задач. Вона закликала українців не коментувати роботу ЗСУ та вірити у хороші новини.

У вівторок, 25 квітня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, в ході ставки було проаналізовано інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

“Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ “Хортиця”, “Таврія”, “Одеса”, “Північ” доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця”, – сказав Зеленський.

Він додав, що учасники Ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”. “Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців”, – наголосив президент.

Докладніше – в новині.

Україна отримала від Великобританії бронебійні снаряди зі збідненим ураном, повідомив молодший міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі.

“Ми відправили в Україну тисячі боєприпасів до Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном”, - повідомив Гіппі.

Він наголосив, що з міркувань оперативної безпеки уряд не коментуватиме показники використання українською стороною для наданих снарядів.

Нагадаємо, раніше Білий дім наголошував, що танкові снаряди зі збідненим ураном, які британці передадуть Україні, “не радіоактивні” і “навіть не є” різновидом ядерної зброї.

80-річний президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах 2024 року. Таким чином він боротиметься за крісло у Білому домі вдруге.

У відео, опублікованому вранці у вівторок, Байден назвав перегони наступного року боротьбою з республіканським екстремізмом, прямо стверджуючи, що йому потрібно більше часу, щоб повністю реалізувати свою обітницю відновити характер нації.

Подробиці – в новині.

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