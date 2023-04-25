Міжнародний кримінальний суд та Європол уклали домовленість щодо посилення співпраці

Тепер МКС може скористатися експертизою та спеціалізованими знаннями Європолу.

Представники Міжнародного кримінального суду та Європолу підписали робочу угоду, котра забезпечує правову основу для зміцнення співпраці та обміну інформацією, знаннями, досвідом та знаннями.

Про це повідомила пресслужба МКС.

“За цією домовленістю співпраця може включати обмін спеціальними знаннями, збір доказів, звіти про загальну ситуацію, результати стратегічного аналізу, інформацію про процедури кримінального розслідування, інформацію про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій і підтримки в окремих кримінальних справах”, - йдеться у повідомленні.

Президент МКС Пьотр Гофманський зазначив, що експертиза та спеціалізовані знання Європолу є провідними у світі, і МКС пощастило, що може скористатися ними.

В свою чергу, виконавча директорка Європолу Кетрін Де Болле наголосила, що підписання цієї робочої домовленості є важливим кроком вперед для міжнародних зусиль із притягнення до відповідальності винних у деяких з найгірших злочинів у світі.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора України разом з Міжнародним кримінальним судом створять робочі групи для підготовки кримінальних проваджень для передачі їх до суду Гааги.