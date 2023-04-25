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Велика Британія вже надала Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном

Скільки снарядів отримала Україна, не повідомляється.

Велика Британія вже надала Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

Україна отримала від Великої Британії бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Про це повідомив молодший міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі.

“Ми відправили в Україну тисячі боєприпасів до Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном”, – повідомив Гіппі. 

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Він наголосив, що з міркувань оперативної безпеки уряд не буде коментувати показники використання українською стороною для наданих снарядів.

Нагадаємо, раніше Білий дім наголошував, що танкові снаряди зі збідненим ураном, які британці передадуть Україні, “не радіоактивні” і “навіть не є” різновидом ядерної зброї.

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