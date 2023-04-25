Ворог облаштовує військові об’єкти у дитячих освітніх закладах на окупованих територіях, – Генштаб

За добу ЗСУ відбили 36 атак окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ ввечері 426-ї доби широкомасштабного російського вторгнення.

Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування вопржих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Кореньок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Верхньокам’янське і Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них – Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Гірке, Білогір’я Запорізької області та Дудчани, Берислав, Веселе, Висунці, Інженерне, Кізомис, а також місто Херсон. Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян, 2 з них повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій у власних цілях. Облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” із дітей та викладацького складу.

Так, в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ з числа мобілізованих.

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України. Зокрема, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, у свою чергу, уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки та радіолокаційну станцію російських агресорів.

Нагадаємо, у вівторок 25 квітня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.