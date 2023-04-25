Росіяни вивозять колаборантів з Кам'янки-Дніпровської на Запоріжжі

Окупанти розпочали евакуацію у місті Кам'янка-Дніпровська в Василівському районі Запорізької області, наразі вивозять тільки колаборантів.
Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що місцеві жителі повідомили про автобуси для евакуації в місті, проте до них допускають лише колаборантів.
"Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ", – йдеться у повідомленні.
Місцеві мешканці побоюються, що окупанти влаштують провокацію з масовими жертвами перед своїм відходом, аби звинуватити в цьому Україну.
Нагадаємо, що російські окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі сел. Веселе Мелітопольського району Запорізької області.