Росіяни вивозять колаборантів з Кам'янки-Дніпровської на Запоріжжі

Місцеві побоюються, що окупанти влаштують провокацію з масовими жертвами.

Окупанти розпочали евакуацію у місті Кам'янка-Дніпровська в Василівському районі Запорізької області, наразі вивозять тільки колаборантів.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що місцеві жителі повідомили про автобуси для евакуації в місті, проте до них допускають лише колаборантів.

"Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці побоюються, що окупанти влаштують провокацію з масовими жертвами перед своїм відходом, аби звинуватити в цьому Україну.

Фото: Євген Євтушенко

Нагадаємо, що російські окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі сел. Веселе Мелітопольського району Запорізької області.