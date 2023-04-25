Російські окупанти обстріляли Нікопольщину, є поранені

Сьогодні, 25 квітня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, Марганець обстріляли з важкої артилерії, внаслідок чого травмовані дві жінки 1959 та 1946 р.н. Травми не важкі, постраждалі проходять амбулаторне лікування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок атаки на території приватного домоволодіння загорівся гараж. Пожежу локалізували надзвичайники. Знищено 2 господарчі споруди. Пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 8 приватних будинків, 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі”, - повідомив Лукашук.

Також ввечері окупанти вдарили по Нікополю.

Внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок та 6 легкових автомобілів.

Зараз на місці працюють рятувальники, наслідки з‘ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Оріхів у Запорізькій області.