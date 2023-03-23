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Танкові снаряди британців навіть не є різновидом ядерної зброї, – Білий дім спростував закиди Кремля

Боєприса, які отримає Украна, підвищують здатність знищувати бронетехніку противника.

Танкові снаряди британців навіть не є різновидом ядерної зброї, – Білий дім спростував закиди Кремля
Фото: Пресслужба Пентагону

Танкові снаряди зі збідненим ураном, які британці передадуть Україні, “не радіоактивні” і “навіть не є” різновидом ядерної зброї.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі, спростовуючи дезінформацію РФ про боєприпаси, пише “Голос Америки”.

Снаряди, зокрема, підвищують здатність знищувати бронетехніку противника.

“Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні можливості. Отже, знову ж таки, якщо Росія особливо дбає про збереження своїх танків і своїх танкістів, вони можуть просто переправити їх через кордон назад до Росії. Я думаю, що насправді Росія просто не хоче, щоб Україна продовжувала знищувати її танки”, – сказав Кірбі.

Він підкреслив, що хоча Сполучені Штати, безумовно, є найбільшим джерелом військової допомоги Збройним силам України, Вашингтон “не постачає збіднений уран” Києву.

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Нагадаємо, Сили оборони України отримають від Великобританії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2.

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