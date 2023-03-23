У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули восьмеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули восьмеро людей (оновлено)
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
ГоловнаСуспільствоЖиття

У четвер в Україні буде до +18

Опадів не прогнозують.

У четвер в Україні буде до +18

У четвер, 22 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці на Одещині, в центральних та північно-східних областях місцями тумани.

Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на узбережжі морів до 9° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також