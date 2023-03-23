У четвер в Україні буде до +18

У четвер, 22 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці на Одещині, в центральних та північно-східних областях місцями тумани.

Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на узбережжі морів до 9° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.