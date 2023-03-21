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Цього тижня в Україні дощитиме, температура до +18

22-23 березня вночі та вранці місцями туман.

Цього тижня в Україні дощитиме, температура до +18
Фото: narodna-pravda.ua

У вівторок, 21 березня в західних, вдень місцями і в північних та центральних областях, у середу на більшій частині території країни невеликий дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-14°, 22 березня на Прикарпатті до 17°. 

22-23 березня вночі та вранці місцями туман.

У четвер в Україні без опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

24 березня без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла (24 березня на півдні та сході 1-6° тепла); вдень 24 березня 12-18°

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