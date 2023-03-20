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Росіяни знищили в Маріуполі вже близько 300 багатоповерхівок, - міськрада

Будинки у Маріуполі зносять цілими кварталами.

Росіяни знищили в Маріуполі вже близько 300 багатоповерхівок, - міськрада
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти масово зносять будинки у Маріуполі Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

"Окупанти намагаються сховати сліди своїх злочинів. До кінця року ставлять план знести понад 900 будинків, адже знають, що вже скоро за усе скоєне доведеться відповідати. Вони розуміють, що ордер на арешт путіна – це лише перший крок. Кожен злочинець з‘явиться на лаві підсудних. Саме тому сьогодні фіксуємо усі злочини росіян. Вони стануть доказовою базою для Гааги", – сказав мер міста Вадим Бойченко.

Зазначається, що зараз у Маріуполі знищують будинки по просп. Будівельників. 

Всього в окупованому місті вже близько 300 багатоповерхівок знищено росіянами. Окупанти зносять будинки разом із тілами вбитих росіянами маріупольців.

Нагадаємо, за останні два тижні з Маріуполя на підконтрольну Україні територію та у країни Європейського союзу виїхали 103 людини.

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