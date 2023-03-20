Окупаційні російські війська обстріляли три громади Сумщини

Протягом дня 20 березня росіяни обстріляли території Юнаківської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Майже весь день росіяни обстрілювали Білопільську громаду. “Росіяни здійснили обстріл з САУ (7 прильотів), артилерійський обстріл (10 прильотів), обстріл зі ствольної артилерії (6 прильотів), мінометів – 26 прильотів”, - зазначили в ОВА.
З мінометів обстріляли і Юнаківську громаду - зафіксовано 3 прильоти.
Краснопільську громаду обстріляли також з мінометів – 10 прильотів. Крім того, БПЛА скинув 4 вибухові пристрої типу ВОГ.
На щастя, минулось без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, російські війська обстріляли село Микільське Дар'ївської тергромади Херсонської області.