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Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім

Будь-яке припинення вогню, яке не передбачає виведення російських військ з України, фактично ратифікує незаконне завоювання Росією. 

Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати сподіваються, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним виступить за повне виведення російських військ з території України.

Про це повідомляє CNN.

“Ми стурбовані тим, що натомість Китай повторюватиме заклики до припинення вогню, яке залишить російські війська на суверенній території України”, – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

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Він наголосив, що будь-яке припинення вогню, яке не передбачає виведення російських військ з України, фактично ратифікує незаконне завоювання Росією. 

Кірбі нагадав, що Україна запропонувала мирний план, який спирається на принципи ООН, і що війна може закінчитися негайно, якщо Путін виведе війська з України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в свою чергу заявив, що будь-які плани щодо припинення вогню без виведення російських військ дозволять Путіну відпочити та переналаштувати свої війська. Після цього Росія зможе відновити війну у потрібний їй момент.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив новий пакет допомоги Україні на суму 350 млн доларів. Він включає озброєння та обладнання, зокрема ракети для високомобільних артилерійських ракетних систем.

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