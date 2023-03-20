"Група семи" наразі не буде змінювати обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg

Переговори між Європейською комісією та G7, імовірно, продовжаться після саміту лідерів Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі цього тижня.

G7 навряд чи перегляне стелю цін на російську нафту цього тижня попри те, що нафту продають за нижчою від чинних обмежень (до $60) ціною, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Виконавча влада блоку проінформувала на вихідних держави-члени ЄС, що "Група семи", яка відповідає за встановлення та зміну цінової межі, мало зацікавлена у зміні рівня цін на даному етапі.

Переговори між Європейською комісією та G7, імовірно, продовжаться після саміту лідерів Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі цього тижня.

Як відомо європейські країни та їхні союзники зробили низку кроків для скорочення доходів Росії від продажу нафти, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні.

Раніше G7 погодилася переглянути рівень цін у середині березня. Законодавство ЄС передбачає, що мета обмежень повинна полягати в тому, щоб зберегти поріг на рівні 5% нижче від середньоринкових ставок.

Нагадаємо, Вашингтон не хоче зменшувати прайскеп на російську нафту. Така позиція зруйнувала сподівання деяких європейських столиць посилити західні санкції вже у березні.

Тим часом ціни на нафту падають через проблеми у банківському секторі і ймовірне підвищення ставки ФРС США.