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Боррель: Наша мета – надати сьогодні боєприпаси Україні

На зустрічі у Брюсселі виступить Дмитро Кулеба.

Боррель: Наша мета – надати сьогодні боєприпаси Україні
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що країни Євросоюзу схвалять пропозицію про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Про це Боррель заявив перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Боррель розповів, що перша частина зустрічі буде присвячена ситуації в Україні, під час якої виступить керівник МЗС Дмитро Кулеба. Міністри обговорять подальшу підтримку України з боку ЄС.

"У другій половині дня ми проведемо спільну зустріч глав МЗС і міністрів оборони, і я сподіваюся, що вони фіналізують угоду про надання боєприпасів Україні. Є пропозиція, яка включає три напрямки, на загальну суму 2 млрд євро. Я сподіваюся, міністри зможуть досягти домовленості, інакше нам буде важко продовжувати постачання озброєння Україні", - сказав Боррель.

За його словами, європейські партнери добре знають, які боєприпаси потрібні Україні.

"Наша мета – надати боєприпаси Україні. Швидко, найбільшу можливу кількість і за найменшу ціну. Треба бути практичними: швидко, дешево і необхідну кількість", - додав він.

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Раніше повідомлялось, що домовленість щодо угоди про військову допомогу Україні буде досягнута на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС 20 березня. 

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