UBS погодився купити Credit Suisse за 3,25 млрд після бурхливих перемовин, - Reuters

Найбільший банк Швейцарії UBS погодився купити проблемний Credit Suisse за 3,25 мільярда доларів після бурхливих вихідних переговорів за посередництва швейцарських регуляторів, щоб захистити свою банківську систему та спробувати запобігти поширенню кризи на світових фінансових ринках.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначаєтсья, що історична угода відбулася після п’яти днів, протягом яких швейцарський істеблішмент намагався покласти край поглибленню кризи в Credit Suisse, яка загрожувала повалити другого за величиною кредитора країни.

Раніше Financial Times писало, що UBS погоджується купити Credit Suisse після того, пропозицію збільшили до понад 2 мільярдів доларів. Крім того, влада Швейцарії готова змінити закони країни, щоб обійти голосування акціонерів, оскільки вони поспішають оголосити про угоду до понеділка.

Нагадаємо, Credit Suisse уже кілька років переслідують проблеми у вигляді скандалів, судових справ, витоків інсайдерської інформації та клієнтських даних, відставок топменеджерів.

У лютому швейцарський банк Credit Suisse заявив, що заморозив на своїх рахунках більше ніж $19 мільярдів російських коштів.