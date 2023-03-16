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Швейцарія ухвалила закон про судове переслідування за злочин агресії

Його підтримали 127 депутатів, 53 висловилися проти.

Швейцарія ухвалила закон про судове переслідування за злочин агресії
Фото: EPA

Парламент Швейцарії 16 березня схвалив законопроєкт, який дозволяє переслідування осіб, винних у скоєнні злочинів агресії, повідомляє Reuters.

Голосування за законопроєкт відбулося через декілька годин після заяви комісії ООН про те, що вона знайшла "розумні підстави" вважати, що вторгнення Росії в Україну та її напади на українські Збройні сили є актами агресії.

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Злочин агресії визначили як вторгнення чи спробу встановити політичний і військовий контроль над іншою незалежною державою.

"Включення до законодавства Швейцарії злочину агресії дозволило б їй посилити боротьбу з безкарністю за найтяжчі злочини з міжнародного права", - йдеться у заяві парламенту після ухвалення законопроекту. Його підтримали 127 депутатів, 53 висловилися проти.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів.

Тим часом до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України приєдналася Австрія.

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