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У Парижі третю ніч поспіль відбувалися протести й зіткнення з поліцією

Правоохоронці заарештували щонайменше 81 людину, можливо причетну до заворушень. 

У Парижі третю ніч поспіль відбувалися протести й зіткнення з поліцією
Протести в Парижі (ілюстративне фото з попередніх мітингів)
Фото: ЕРА/UPG

У Парижі третю ніч поспіль відбувалися протести й заворушення через рішення уряду ухвалити пенсійну реформу без голосування. Між мітингарями та правоохоронцями відбулися зіткнення, пише Aljazeera.

За офіційними даними, поліція заарештувала 81 людину. 

Вулиці Парижа заповнило сміття, оскільки комунальники доєдналися до страйку і перестали виконувати свою роботу. 

Масове громадське невдоволення стало найсерйознішим викликом для президента Еммануеля Макрона після руху "Жовті жилети", що протестував у 2018. 

Епіцентр учорашнього протесту розгорнувся на площі Place d’Italie в східній частині міста. Мітингарі закликали президента піти у відставку. Поліція застосувала сльозогінний газ та силу проти деяких протестувальників, що підпалювали баки зі сміттям. 

Мітинги проходять не лише в Парижі, а й в інших містах по всій країні. Влада не збирається відступати та наполягає на тому, що реформа, що підвищує вік виходу на пенсію з 62 до 64, буде втілена. 

"Реформа повикна бути імплементована. Насильство не можна толерувати", – заявив міністр фінансів журналістам. 

Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювався в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування. Саме після цього протести стали жорсткішими і набули більш масового характеру, охопивши різні міста. 

Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на ковід. 

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