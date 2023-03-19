UBS може викупити проблемний Credit Suisse за $1 млрд, - ЗМІ

Угода може бути підписана вже сьогодні.

Найбільший банк Швейцарії UBS може викупити проблемний Credit Suisse за суму до $1 млрд.

Угода може бути підписана ввечері 19 березня, повідомила Financial Times з посиланням на чотири джерела.

Вартість угоди становитиме 0,25 швейцарського франка за акцію, що у кілька разів нижче за ринкову вартість. UBS вимагає від влади гарантій захисту від потенційних штрафів і збитків у випадку поглинання, а також включення пункту про відмову від придбання.

Пропозиція дискримінаційна для Credit Suisse та її акціонерів, пише видання.

Раніше представники Credit Suisse звернулися до Національного банку Швейцарії з проханням надати екстрену кредитну лінію на 50 млрд швейцарських франків ($54 млрд). Це не заспокоїло ринок, і центробанк ініціював злиття двох банків. Швейцарська влада уже отримала попереднє схвалення угоди від регуляторів ЄС і США.

Зазначимо, що Credit Suisse уже кілька років переслідують проблеми у вигляді скандалів, судових справ, витоків інсайдерської інформації та клієнтських даних, відставок топменеджерів.

У лютому швейцарський банк Credit Suisse заявив, що заморозив на своїх рахунках більше ніж $19 мільярдів російських коштів.