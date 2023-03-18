Шольц підтримав рішення МКС видати ордер на арешт Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Про це Шольц заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Токіо, повідомляє The Guardian.

За словами Шольца, рішення МКС про видачу ордера довело, що ніхто не має права стояти вище закону.

"Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Факт у тому, що ніхто не стоїть вище закону, і це те, що стає зрозумілим прямо зараз", — сказав Шольц.

Нагадаємо, що 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалив рішення Міжнародного кримінального суду стосовно ордеру на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні.