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Шольц підтримав рішення МКС видати ордер на арешт Путіна

Канцлер нагадав, що МКС має право розслідувати воєнні злочини.

Шольц підтримав рішення МКС видати ордер на арешт Путіна
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Про це Шольц заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Токіо, повідомляє The Guardian.

За словами Шольца, рішення МКС про видачу ордера довело, що ніхто не має права стояти вище закону. 

"Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Факт у тому, що ніхто не стоїть вище закону, і це те, що стає зрозумілим прямо зараз", — сказав Шольц. 

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Нагадаємо, що 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалив рішення Міжнародного кримінального суду стосовно ордеру на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні.

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