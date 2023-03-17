Протокол про приєднання Фінляндії до НАТО внесли до турецького парламенту

Про згоду на приєднання Швеції поки не йдеться.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав протокол про приєднання Фінляндії до НАТО. Після цього документ внесли до парламенту Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

“Законопроект про затвердження протоколу про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного договору був підписаний спікером Великих національних зборів Туреччини Мустафою Шентопом і переданий на розгляд Комітету у закордонних справах Великих національних зборів Туреччини””, - йдеться у повідомленні.

В документі зазначено, що Туреччина підтримує політику відкритих дверей.

Також у ньому вказано, що приєднання Фінляндії сприятиме безпеці НАТО та Туреччини зокрема.

Нагадаємо, днями Реджеп Таїп Ердоган анонсував ратифікацію його країною заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

Тим часом парламент Угорщини переніс голосування за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на 31 березня.