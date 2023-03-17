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Парламент Угорщини переніс голосування за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Угорські парламентарі пояснюють перенесення голосування начебто брехнею Брюсселя.

Парламент Угорщини переніс голосування за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Фото: EPA/UPG

У парламенті Угорщини призначили голосування щодо розширення НАТО на 31 березня.

Про це повідомляє HVG.

Джерела видання, які брали участь у зустрічі, повідомили, що Дьєрдь Балла, заступник голови фракції Fidesz, пояснив серію перенесень такими словами: “Брюссель бреше як свиня”.

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Раніше було заплановано, що голосування відбудеться 20 березня. Втім, пізніше віце-прем'єр Жолт Сем'єн від імені правлячих партій заявив, що за розширення НАТО можуть проголосувати і 27 березня чи 3 квітня.

Таким чином, правлячі партії тепер відкрито посилаються на переговори з Європейською комісією як причину перенесень голосування за розширення НАТО.

Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан та урядові партії заявляли, що вони не пов’язують розширення НАТО з переговорами з питань верховенства права, тобто відтермінування теми НАТО не використовується для шантажу. 

Нагадаємо, раніше президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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