Парламент Угорщини переніс голосування за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

У парламенті Угорщини призначили голосування щодо розширення НАТО на 31 березня.

Про це повідомляє HVG.

Джерела видання, які брали участь у зустрічі, повідомили, що Дьєрдь Балла, заступник голови фракції Fidesz, пояснив серію перенесень такими словами: “Брюссель бреше як свиня”.

Раніше було заплановано, що голосування відбудеться 20 березня. Втім, пізніше віце-прем'єр Жолт Сем'єн від імені правлячих партій заявив, що за розширення НАТО можуть проголосувати і 27 березня чи 3 квітня.

Таким чином, правлячі партії тепер відкрито посилаються на переговори з Європейською комісією як причину перенесень голосування за розширення НАТО.

Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан та урядові партії заявляли, що вони не пов’язують розширення НАТО з переговорами з питань верховенства права, тобто відтермінування теми НАТО не використовується для шантажу.

Нагадаємо, раніше президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.