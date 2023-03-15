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Швеція передасть Україні танки Leopard 2

Наразі йдеться про 10 танків.

Швеція передасть Україні танки Leopard 2
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Уряд Швеції ухвалив рішення доєднатись до передачі Україні танків Leopard 2.

Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Сьогодні ми почули оновлену інформацію про наш прогрес і певні значущі нові зобов’язання. Швеція оголосила, що передасть Україні 10 танків Leopard 2 і ключові засоби протиповітряної оборони", – сказав Остін.

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Про які саме засоби ППО йдеться, Ллойд Остин не розповів.

Раніше повідомлялось, що Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати Україні пускові установки протиракетної системи, сумісні з IRIS-T.

Також Швеція також готується надіслати Україні передову артилерійську систему Archer, але в шведському парламенті зростає підтримка додаткового надання деяких із приблизно 120 танків Leopard, які є в країні.

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